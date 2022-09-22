Geri dönüşüm tesisinde yangın

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye-Adana kara yolunda bulunan geri dönüşüm tesisinin depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Osmaniye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.