Geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Genel 24.12.2021, 09:39
Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'ndeki geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Deponun yatakhane bölümünde kalan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu deponun yanında bulunan oto tamirhanesine ulaşmadan söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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