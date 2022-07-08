Genel asayiş uygulamasında 2 bin 59 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde genel asayiş uygulamalarına devam ediyor. Ülke genelinde yapılan 'Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması"nda 2 bin 59 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması" yapıldı.11 bin 243 ekip tarafından yapılan uygulamaya, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenliğe bağlı 36 bin 904 personel katıldı.

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde genel asayiş uygulamalarına devam ediyor. Ülke genelinde yapılan 'Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması"nda 2 bin 59 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması" yapıldı.11 bin 243 ekip tarafından yapılan uygulamaya, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenliğe bağlı 36 bin 904 personel katıldı.

396 araç trafikten men edildi

Aranan araçlar uygulaması sonucunda, 352 aranan şahıs yakalandı, 2 bin 220 araca idari yaptırım uygulandı, 396 araç trafikten men edildi, 137 şahsa sürücü belgesi bulunmadığından işlem yapıldı, 5 çalıntı araç yakalandı, 8 çenç şüphesi bulunan araç tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca, 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 154 mermi, 1 kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.