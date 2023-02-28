Gecenin en soğuk ili Ardahan oldu: Eksi 17 dereceye düştü
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.
Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 1 derece, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Kars ve Ağrı'da 11, Erzurum'da 9, Erzincan ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.
Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da, kaldırım ve yollarda buzlanma, bina çatılarında ise sarkıtlar oluştu.
Araç camları ile bazı ağaç dallarının buzla kaplandığı kentte, tarihi çeşme ve cami önlerindeki şadırvanların etrafında buzlanma meydana geldi.
Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 130, Sarıkamış'ta 54, Ergan'da 52 ve Palandöken 2'de 48 santimetre oldu.
Kars
Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Kars Çayı'nın bazı bölümleri buzla kaplandı, yeşilbaş ördekler buz tutmayan alanlarda yiyecek aradı.
Sarıkamış ilçesinde camlar buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, Asboğa Deresi buzla kaplandı.
Sarıkamış Belediyesi anonslar yaparak özellikle çarşı bölgesindeki bina çatılarında tehlike oluşturan kar ve buz kütlelerini temizletme çalışması başlattı. Çatılardan dökülen kar ve buzlar kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı.
Ardahan
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı ile kaplandı.
Kura Nehri'nde ise buzlanma ve pus oluştu.
Ağrı
Ağrı'da da soğuk hava nedeniyle nehir ve dereler dondu, ev ve iş yeri camları buz tuttu.
Şehir mezarlığında bulunan su deposunda metrelerce buz sarkıtı oluştu.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
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|54
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|38
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|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
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|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
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|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
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|22
|22
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|21
|21
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|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
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|42
|2. Eyüpspor
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|41
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|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
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|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9