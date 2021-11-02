Gebze'de iş yerine pompalı saldırı: 1 ağır yaralı
Kocaeli'de kepenkleri kapalı bir iş yerine pompalı tüfekle dışarıdan açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Genel 02.11.2021, 07:04 02.11.2021, 06:14
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kepenkleri kapalı bir iş yerine pompalı tüfekle dışarıdan açılan ateş sonucu başına saçma isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.
Tatlıkuyu Mahallesi 1301/1 Sokak'ta bir oto kaporta ve boyahanesinin otomatik alüminyum kepengine pompalı tüfekle ateş açıldı.
Olay yerine gelen polis, içeride yaralı bir kişi bulunduğunu tespit etti.
Başına saçma isabet ettiği belirlenen E.G. (35) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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