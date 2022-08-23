Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Genel 23.08.2022, 08:07 23.08.2022, 08:34
M.Z. yönetimindeki çatı malzemelerin yüklü olduğu pikap ile Ş.B. idaresindeki otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolunda çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile yolcu İ.E. İslahiye'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Pikaptan etrafa dağılan malzemelerin temizlenmesiyle yol trafiğe açıldı.
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