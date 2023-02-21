Gaziantep ve Malatya'da hasarlı binalardan eşya tahliyesi yasaklandı
Gaziantep ve Malatya'da, depremlerde zarar gören binalardan eşya tahliyesi ikinci bir karara kadar durduruldu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, ağır hasarlı binalardan eşya almanın ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müstakil ve artçı depremler devam etmektedir. Acil yıkılacak binalara giriş yasaktır. İkinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma, kısıtlı sürede girme çıkma tamamen durdurulmuştur." ifadesini kullandı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, müstakil ve artçı depremlerin devam ettiğini, acil yıkılacak binalara girişin yasak olduğunu belirtti.
Gül, "İkinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma, kısıtlı sürede girme çıkma tamamen durdurulmuştur"." dedi.
Malatya Valiliği'nden açıklama
Konuyla ilgili Malatya Valiliği'nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, kentte artçı sarsıntıların devam ettiği hatırlatıldı.
Yapılan tespitlere göre, ağır hasarlı binalara herhangi başvuru, uzman raporu ve izin olmadan girildiğinin müşahede edildiği, bu durumun vatandaşların can güvenliği konusunda ciddi risk ve tehlike oluşturduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda ikinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma kısıtlı sürede de olsa tamamen durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın bu konuda ilgili birimlerden herhangi bir izin talebinde bulunmamaları, kolluk kuvvetlerine izin konusunda baskı yapmamaları, can güvenliği nedeniyle belirtilen yasak kararına uyulması önem arz etmektedir."
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