Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili gözaltında
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun, İstanbul'da gözaltına alındı.
Genel 13.02.2023, 09:16
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul'da olduğu belirlenen Nazmi Tosun, Ümraniye'deki evinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Tosun mahkemeye çıkarılmak üzere Gaziantep'e sevk edilecek.
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