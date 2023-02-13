Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili gözaltında

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da olduğu belirlenen Nazmi Tosun, Ümraniye'deki evinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Tosun mahkemeye çıkarılmak üzere Gaziantep'e sevk edilecek.