Gaziantep'te traktör şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Keklik Köyü yakınlarında A.A'nın kullandığı römorklu traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 3 metre derinliği olan şarampole devrildi.

Kazada traktördeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.