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Gaziantep'te traktör şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, römorklu traktör şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Genel 21.08.2022, 11:13
Gaziantep'te traktör şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Keklik Köyü yakınlarında A.A'nın kullandığı römorklu traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 3 metre derinliği olan şarampole devrildi.

Kazada traktördeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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