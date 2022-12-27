Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı
Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a yürütülen soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Genel 27.12.2022, 08:04
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve örgüte eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları tespit edilen bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.
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