Gayrettepe metro istasyonundaki arıza isyan ettirdi
Gayrettepe metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin arızalanması nedeniyle istasyonda yolcu yoğunluğu oluştu. Arızanın giderilmesinin ardından yürüyen merdivenlerin çalışmasıyla istasyondaki yoğunluk normale döndü.
Genel 02.11.2021, 15:16
Gayrettepe metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin arızalanması nedeniyle istasyonda yolcu yoğunluğu oluştu.
Alınan bilgiye göre, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonundaki yürüyen merdivenler arızalandı.
İstasyondan çıkmak ve trene gitmek isteyen vatandaşlar, asansörlerle yöneldi. Önünde kuyruk oluşan asansörlerin de yetersiz kalmasıyla kalabalık, normal merdivenleri kullandı.
Arızanın giderilmesinin ardından yürüyen merdivenlerin çalışmasıyla istasyondaki yoğunluk normale döndü.
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