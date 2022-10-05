"Gaybubet" evinde yakalandı, 10 yıl hapis cezası aldı
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde yakalanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapse mahkum edildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkemede hazır bulundu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullandığını, FETÖ'nün "emniyet mahrem imamları" ile yoğun HTS irtibat kaydının belirlendiğini ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını belirtti.
Savcı ayrıca, sanığın FETÖ'nün "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde yakalandığını, mahrem yapılanma içinde yer aldığını ve örgütsel görevlerinde kod isim kullandığını bildirerek, F.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Sanık F.A. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock ve Eagle programlarını kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanık F.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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