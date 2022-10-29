Gara'da 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.