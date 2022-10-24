Gara'da 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.