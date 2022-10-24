Gara'da 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Genel 24.10.2022, 12:16
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
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