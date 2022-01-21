Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt yaşamını yitirdi
Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Genel 21.01.2022, 12:08
Galatasaray eski başkanlarından Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti. Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında iki dönem başkanlık yapan Beyazıt, futbol takımı 9 kupa (Lig Şampiyonluğu-3, TSYD Kupası-2, Federasyon Kupası-2, Cumhurbaşkanlığı Kupası-2) kazandı. Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandırmıştır. Hasnun Galip'teki kulüp binasını yıktırıp yerine modern bir bina yaptırdı. Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağı sağlayan alt geçide adı verilmiştir
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