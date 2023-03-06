Galata ve Atatürk köprüleri trafiğe kapanacak
Galata ve Atatürk köprülerini kullanan İstanbulluları ilgilendiren önemli bir açıklama geldi.
Genel 06.03.2023, 18:37 06.03.2023, 18:40
Galata ve Atatürk Köprüleri trafiğe kapatılacak[Fotograf: AA]ABONE OLGalata ve Atatürk Köprüleri, gece yarısından sonra trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, Tarihi Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı duyurdu.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) Salı günü 02:30-03:30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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