Galata Kulesi üzerinde "video ve fotoğraf gösterisi" yapıldı

Beyoğlu'nda yapılan etkinliğe İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra polis ekipleri ile atlı polisler de katıldı. Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe çocuklarıyla gelen bazı vatandaşlar polislerle fotoğraf çektirdi.

Polislerle bir süre sohbet eden Aktaş, Galata Kulesi'ne yansıtılan, Türk Polis Teşkilatının tarihiyle faaliyetlerinin anlatıldığı video ve fotoğraf gösterisini izledi.