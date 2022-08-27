Füsun Günuğur yaşamını yitirdi

Sanatçı Füsun Günuğur 70 yaşında hayatını kaybetti. Günuğur 'un ölüm haberini Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü duyurdu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur’un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verildi.