Fulya Erdemci hayatını kaybetti

Çağdaş sanat alanında önemli işlere imza atan küratör ve yazar Fulya Erdemci’nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Erdemci, son olarak Danimarka'da kamusal alanda sanata odaklanan müze olan KØS'un direktörlüğünü üstlenmişti.

KØS, Erdemci’nin görevini “Her zaman güçlü, eleştirel, duyarlı ve şiirsel bir anlayışla, şehrin sokaklarından vahşi doğaya ve çoğu zaman siyasi kargaşa zeminine kadar en zorlu çevrelerde sanat projeleri küratörlüğü yaptı. Fulya Erdemci’yi KØS ve Danimarka’da ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” diyerek duyurmuştu.

2013’te “Anne, ben barbar mıyım?” başlıklı 13. İstanbul Bienali'nin yanı sıra 54. Venedik Bienali‘nde ''Türkiye Pavyonu'' gibi uluslararası sanat sergileri ve programlarının küratörlüğünü yürüten Erdemci, 2008’den 2012’ye kadar Amsterdam’daki SKOR Sanat ve Kamusal Alan Vakfı‘nın direktörlüğünü yaptı.

2015’ten itibaren çok sayıda mekâna özgü serginin yer aldığı Cappadox Festivali Çağdaş Sanat Programı’nın küratörlüğünü üstlenen Erdemci, İstanbul Bienali’nin ilk yönetmenleri arasında da yer almış, 'İstanbul Yaya Sergisi'ne imza atmıştı.