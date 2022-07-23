Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin evlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı.
Genel 23.07.2022, 09:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in nikahları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı.
İstanbul'da gerçekleşen nikah merasimine çiftin aile yakınları katıldı.
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