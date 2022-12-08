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Fuarın gözdesi çocuklar: Tüyap iki yıllık salgın arasından sonra kapılarını açtı

Tüyap İstanbul Kitap Fuarı iki yıllık salgın arasından sonra cumartesi günü kapılarını açtı. Ancak fuar önceki yıllara göre sakindi. Fuarın gözdesi ise çocuk kitapları, boyama kitapları, kutu oyunları ve çocuklara yönelik hediyelik eşyalardı.

Genel 08.12.2022, 08:28
Fuarın gözdesi çocuklar: Tüyap iki yıllık salgın arasından sonra kapılarını açtı

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (Tüyap) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, iki yıllık salgın arasından sonra kapılarını 39. kez açtı. 11 Aralık’a kadar sürecek olan fuar, “Kitap Şehre Dönüyor” sloganıyla 320 etkinlik ve 2 bine yakın yazar imza günü yapacak. Fuarın uluslararası salonunda Almanya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Romanya’dan yayınevleri okuyucularla buluşuyor.

İstanbul Kitap Fuarı’nı pandemiden önceki son üç yılda yaklaşık 600 bin ziyaretçi takip etmişti. Bu yıl beklenen rakam ise 750 bin civarında. Yayıncılar pandemiden önceki fuarlara kıyasla bu yıl düşük bir katılım olduğunu söyledi. Hafta sonu kalabalık olan fuar, hafta içi daha sakin. Okulların katılımı ise sabah erken saatlerle sınırlı kaldığını söylüyor yayınevleri. Altı farklı salonda yer alan yayınevlerinin sattıkları kitaplar gibi ilgi gören kitapları da farklı. Kimisinde fenomen yazarlar çok satarken kimisinde çocuk kitapları hızlıca tükeniyor. Son yıllarda yaygınlaşan wattpad yazarları, bu sene de fuarın gözdelerinden.

Vefat eden yazarların kitapları soruluyor

Yakın zamanda hayatını kaybeden edebiyatçı ve yazarların eserleri, stantlarda en çok sorulan kitaplardan. Rasim Özdenören, Sezai Karakoç ve Ömer Tuğrul İnançer bu isimlerin başında geliyor. Satışlarda ise kitabın türü kadar yazarın ismi de öne çıkıyor. Tanınmış yazarların kitapları, internet fenomenlerinin kitaplarının yanı sıra gençlerin ilgisini çeken fantastik, polisiye kitaplar da neredeyse her yayınevinin tezgahında yer alıyor. Bu türleri ise psikoloji, kişisel gelişim, tarih ve popüler filmlerin çizgi romanları takip ediyor.

Tercihler çok çeşitli, dünya klasikleri ve Türk klasikleriyle ilgilenenler de az değil. Tüm bu seçimler doğrultusunda yayınevlerinin önündeki kalabalık şekilleniyor. Kitap almak için standa yaklaşan gençler, çoğu zaman kitap önerisi istemiyor. Okuduğu türün dışında kitap alacaksa, görevlilerin fikrine danışıyor. Yetişkinler ise gençlerin aksine elindeki liste ve aklındaki kitaplar üzerinden alışveriş yapıyor.

Sahaflara ilgi yoğun

Öte yandan gençlerin sahaflara yoğun bir ilgisi vardı. Alacağı kitabı hem daha ucuza almak hem de yüzlerce kitap arasından seçerek ulaşmanın verdiği keyfin başka olduğunu ifade ediyor ziyaretçiler. Posterlerden rozetlere, plaklardan film DVD’lerine, kasetleri ve türlü okuma aksesuarlarını heyecanla inceleyip alıyorlar. Öğrencilerin poşetlerinde ise genelde test kitapları ve ajandalar mevcut. Stant görevlileri, “Eski kalabalık yok ve İngilizce kitaplar çok soruluyor” diyor. Soranlar ise genelde gençler ve aileler. Çocuklarıyla fuara gelen anne ve babalar, kitap stantlarında uzun vakitler geçiriyor. Çocuklara dair her ürün çok talep görüyor. Buna kutu oyunları, yapbozlar, hediyelikler de dahil.

Çevrimiçi satışlar fuarı etkiliyor

Okuyucular fuara, alacağı kitapların listesinin yanı sıra bir de ortalama fiyat listesi getiriyor. İnternet sitelerinden yaptığı araştırma sonucu ortalama bir fiyat beklentisiyle gelen ziyaretçiler, stant ve site fiyatları arasındaki farktan da mutsuz. Web sitesinde yüzde 40-50 civarı indirimle satılan kitabın fuarda yüzde 30 indirimle sunulduğunu görenler kitap almaktan vazgeçiyor. Ziyaretçi sayısının azlığını ekonomik nedenlere bağlayanlar olsa da internet ve normal satışlar arasındaki fark, okuyucuların tercihinde büyük etken.

Fuarın bir de sergisi var. Lütfi Özgünaydın’ın seçtiği 20 yazarla söyleşi yaptığı ve onları fotoğrafladığı kitabı “Yirmi Yazar, Fotoğraf – Söyleşi”nin sergisine ev sahipliği yapılıyor. İlke Kitap’tan çıkan eserin sergisi 11 Aralık’a kadar salon 4’ten 5 ve 6’ya geçilen alanda görülebilir.

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