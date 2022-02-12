FSMVÜ'ye en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülü

Türkiye Kristal Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Adayların belirlenmesinin ardından halkın oy vererek yılın en iyilerini seçtiği Kristal Küre Ödülleri’nde Üniversitemizin Sesli Betimleme Projesi “Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülünü aldı.

Görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat faaliyetlerine erişimini amaçlayan Sesli Betimleme Projesi, 2021 Türkiye Kristal Küre Ödülleri’nde Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne değer görüldü. Medya, sinema, iş dünyası, spor, sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteren kişi ve kurumların halk oylaması ile ödüllendirildiği Türkiye Kristal Küre Ödül Töreni 15 Ocak’ta Üniversitemizin ev sahipliğinde Haliç Yerleşkesi’nde düzenlendi.

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülünü proje yürütücüleri Öğr. Gör. Sümeyra Özdemir, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Kudret Doğan ve öğrenciler birlikte aldı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde bir eğitim kurumu olarak öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari kadronun sosyal farkındalığını artırmak üzere etkinlikler ve projeler geliştiriyor. Bu doğrultuda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütücülüğünde, Meslek Yüksekokulu Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Programı Öğr. Gör. Sümeyra Özdemir’in koordinasyonuyla hazırlanan Sesli Betimleme Projesi ile Dilsiz filmine sesli betimleme, işaret dili ve alt yazı seçenekleri eklenerek görme ve işitme engellilerin erişimine sunuldu.

İnzivaya çekilmiş usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan 2019 yapımı Dilsiz filmi, gönüllü öğrencilerin çabalarıyla sesli betimleme, işaret dili ve alt yazı eklenmiş hâliyle yeniden gösterildi. Engelsiz yeni hâliyle geçen temmuz ayında Üniversitede gösterilen filmin ikinci gösterimi ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı. Oyuncular ve yönetmenin katılımıyla yapılan bu özel gösterimlerin ardından film Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Sesli Betimleme Derneği (SEBEDER), Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarına (GETEM) bağışlandı.

Törende aynı zamanda “Yılın En İyi TV Programcısı”, “Yılın En İyi Gazetecisi”, “Yılın En İyi Dizisi”, “Yılın En İyi Yönetmeni”, “Yılın En İyi Haber Kanalı”, “Yılın En İyi Sporcusu”, “Yılın En İyi İş Adamı”, “Yılın En İyi Lezzet Markası” gibi kategorilerde medya ve iş dünyasından birçok isme ödül takdim edildi.