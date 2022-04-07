FSMVÜ, Kariyer Merkezi öğrencilere rehberlik ediyor

Seminerlerin 21’incisi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri için 30 Mart’ta Kandilli Yerleşkesi’nde yapıldı.

Kariyer Merkezi Eğitim Koordinatörü Seda Türkyılmaz Öztürk’ün verdiği seminerde kendini tanıma, hedef belirleme, kariyer planlama, CV hazırlama, CV hazırlamada doğru bilinen yanlışlar, öğrencilik ve iş hayatı gibi konular anlatıldı. Öğrenci sorularıyla zenginleşen programda, iş başvuruları ve izlenmesi gereken yöntemler, mülakatlarda dikkat edilecek hususlar, kuşak farklılıkları ve iş hayatına yansıması gibi konulara da değinilerek mülakat provası yapıldı. Provada “iş görüşmesine gelen aday” rolü üstlenen öğrencilerimiz iş görüşmelerinde karşılaşabilecekleri sorular üzerinden değerlendirildi. Örnek vakayı izleyen öğrenciler de “insan kaynakları çalışanı” rolüyle sunumda anlatılanları uygulama fırsatı buldu.