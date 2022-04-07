FSMVÜ, Kariyer Merkezi öğrencilere rehberlik ediyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kariyer Merkezi uzun süredir düzenlediği “Kariyer Planlama ve CV Mülakat Teknikleri Seminerleri” ile iş yaşamına adım atmaya hazırlanan öğrencilere rehberlik etmeye devam ediyor.
Seminerlerin 21’incisi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri için 30 Mart’ta Kandilli Yerleşkesi’nde yapıldı.
Kariyer Merkezi Eğitim Koordinatörü Seda Türkyılmaz Öztürk’ün verdiği seminerde kendini tanıma, hedef belirleme, kariyer planlama, CV hazırlama, CV hazırlamada doğru bilinen yanlışlar, öğrencilik ve iş hayatı gibi konular anlatıldı. Öğrenci sorularıyla zenginleşen programda, iş başvuruları ve izlenmesi gereken yöntemler, mülakatlarda dikkat edilecek hususlar, kuşak farklılıkları ve iş hayatına yansıması gibi konulara da değinilerek mülakat provası yapıldı. Provada “iş görüşmesine gelen aday” rolü üstlenen öğrencilerimiz iş görüşmelerinde karşılaşabilecekleri sorular üzerinden değerlendirildi. Örnek vakayı izleyen öğrenciler de “insan kaynakları çalışanı” rolüyle sunumda anlatılanları uygulama fırsatı buldu.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|29
|25
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22