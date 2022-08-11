FSM Köprüsü'nden geçecek sürücüler dikkat!
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt bakım çalışması yapılacak.
Genel 11.08.2022, 16:35 11.08.2022, 16:41
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 13 Ağustos gece saat 24.00'ten itibaren asfalt bakım çalışması yapılacak.
Açıklamada, Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmaların, 13 Ağustos gece saat 24.00'te başlayıp, 14 ağustos sabah saat 10.00'da tamamlanacağı belirtildi.
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