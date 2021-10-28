banner38

Fransa'da hastanelerde yatakların yüzde 20'si kaldırıldı! Nedeni personel eksikliği

FRANSA'da devlet hastanelerinde hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırıldığı belirtildi.

Genel 28.10.2021, 11:45 28.10.2021, 09:41
Fransa'da hastanelerde yatakların yüzde 20'si kaldırıldı! Nedeni personel eksikliği

Liberation gazetesinin haberine göre, Bilim Kurulu ve Fransa Tıp ve Biyoloji Etik Komitesi (CCNE) Başkanı Jean-François Delfraissy'nin yaptığı araştırma, mevcut durumda hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle devlet hastanelerinde yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırıldığını ortaya koydu.

Ülke genelinde hastanelerde mevcut yatak sayısı 387 bin olarak belirlendi ancak personel eksikliği nedeniyle hepsi kullanılamıyor. Hastanelerde geçen yıl 5 bin 800 ve 2013'den bu yana en az 27 bin yatak kaldırıldı. Başkent Paris ve çevresinde toplam 20 bin yatak kapasiteli hastanelerde 3 bin 566 yatak kaldırıldı.

Fransız doktor Patrick Goldstein, yaptığı açıklamada, yatakların kaldırılmasının sebeplerinden birinin hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle odalarda 2 yatak yerine 1 yatak bulundurulması olduğunu belirtti.

Paris'teki bir hastanede görev yapan doktor Patrick Pelloux, hastanelerdeki durumu "felaket" olarak nitelendirdi. Pelloux, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde 2009'da yürürlüğe giren bir yasa ile hastanelerdeki durumun kötüleşmeye başladığını öne sürdü.

Paris Hastaneler Grubu Genel Direktör Yardımcısı Pierre-Emmanuel Lecerf de iki hafta önce hastanelerde 1074 hemşire eksikliğinin bulunduğunu, bunun Eylül 2020'ye göre iki kat fazla olduğunu kaydetti.

Bu ay 30 hemşireyi işe aldıklarını ifade eden Lecerf, bu durum nedeniyle sağlık çalışanlarının ek mesai yapmak ve hastaları daha kısa sürede taburcu etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Lecerf, daha fazla sağlık çalışanı istihdam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık yetkililerin verdiği bilgiye göre, 4 bin Fransız hemşire, ücretlerin daha yüksek olması nedeniyle İsviçre ve Almanya'daki hastanelere iş başvurusunda bulundu.

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, bu konuda soruşturma başlatıldığını belirtti. Hastanelerdeki personel eksikliğinin önceki hükümetlerden kaynaklandığını savunan Attal, "30 yıllık gecikme 4 yılda telafi edilemez." dedi. Attal, hükümetin attığı adımların uzun vadede fark yaratacağını ve hastanelerde yeni işe alımların yapılacağını kaydetti.

#Fransa
Yorumlar (0)
banner35
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 21
2. Sevilla 10 21
3. Real Betis 11 21
4. Real Sociedad 10 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Osasuna 11 19
7. Atletico Madrid 9 18
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2