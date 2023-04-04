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FOX şakayı gerçek sanıp haber yaptı

FOX TV, şakacı Mahsun Karaca'nın şakalarından birini gerçek sanarak ana haberde ekrana getirdi.

Genel 04.04.2023, 11:44
FOX şakayı gerçek sanıp haber yaptı

FOX Haber sunucusu İlker Karagöz, Röportaj Adam ismiyle bilinen Mahsun Karaca'nın, Ganalı emlakçı ile Kamerunlu bir kiracı arasındaki kavga haberini mizahi bir dille yaptığı eklemeyi gerçek sanıp canlı yayında okudu. 

İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz yıl yaz aylarında Ganalı emlakçı ile Kamerunlu bir kiracı arasında eve internet bağlatılmaması nedeniyle kavga çıktı. Emlakçı, kiracısı olan kadına saldırarak onu darp etti. Görüntünün televizyon haberlerinde yer almasının ardından Röportaj Adam ismiyle tanınan Mahsun Karaca, konuyu tiye alan bir video yayımladı.

Videoda apartmanda yaşayan bir görgü tanığını canlandıran Karaca videoda "Valla işte bu Ganalı emlakçı, Kamerunlu kadına saldırıyor. Bağrış, çağrış derken alt katta Suriyeliler var onlar da mevzuya giriyor. Karşı binada Kenyalı bir arkadaş var, bana o haber verdi. Çıktım baktım ne oluyor diye o arada bizim karşı köşede manav var Faslı. O da yanına Afgan terziyi alıp binaya geliyorlar. Hemen yan dairede de Iraklılar var, onlarda sanıyor ki o ikisi ona geliyor. Bunlar da havaya ateş açıyor. Ortalık birden karışıyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada dolaşan videoyu gerçek sanan FOX TV'de sabah programını sunan İlker Karagöz, mizahi paylaşımı haberleştirdi. Karagöz, haber için "Kavga Birleşmiş Milletler gibi' yorumunda bulundu.

Videoda apartmanda yaşayan bir görgü tanığını canlandıran Karaca videoda "Valla işte bu Ganalı emlakçı, Kamerunlu kadına saldırıyor. Bağrış, çağrış derken alt katta Suriyeliler var onlar da mevzuya giriyor. Karşı binada Kenyalı bir arkadaş var, bana o haber verdi. Çıktım baktım ne oluyor diye o arada bizim karşı köşede manav var Faslı. O da yanına Afgan terziyi alıp binaya geliyorlar. Hemen yan dairede de Iraklılar var, onlarda sanıyor ki o ikisi ona geliyor. Bunlar da havaya ateş açıyor. Ortalık birden karışıyor." ifadelerini kullandı.

İlker Karagöz'ün videosunu paylaşan Mahsun Karaca "Görgü tanığı çok güvenilir değil gibi ama siz bilirsiniz" paylaşımında bulundu.

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