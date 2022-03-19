Fitre verilirken herkes için ayrı niyet mi edilir? Fitrede niyet nasıl yapılır?

Fitre yani Sadakai fıtır Ramazanı Şerif ayına mahsus mali bir ibadet olup nisap miktarı mala sahip olan her müslümana vaciptir. Fitresi verilecek olan fertler için tek tek verirken niyet etmek lazım değildir.Kişi içinden niyet edebilir verirken bu benim ve falancanın fitresidir şeklinde beyan etmesine gerek yoktur. Fitre olduğunu söylemese bile muhtaç olana bu niyetle verilen mal ile sadakai fıtır eda edilmiş olur. Nisaba mâlik olan bir mü’min hem kendisi, hem bunak ve mecnun olan evlâdı, hem küçük yaşta olan çocukları ve hem de hizmetinde bulunan köle ve câriyeleri için fitre sadakasını vermekle yükümlüdür.

Fitre niyeti nasıl yapılır?

Fitre verirken "bu benim fitremdir.niyet ettim rıza-i şerifin için fitre vermeye" diye niyet edilir. Fitre zekât gibi veren tarafından niyet edilmelidir. Ve fakirlere temlik suretiyle verilip fakirin mülkiyetine geçirilmelidir. Fitre verirken verilen şey'in fitre olduğunu belirtmek şart değildir. Fitre de ancak zekat verilen yerlere verilebilir.Zekat alamayan kimse fitre de alamaz.