Fırtına: Feribot seferleri iptal
Beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.
Genel 05.01.2022, 17:12
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre yarın, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 13.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00'da, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00, 11.00 ve 15.00'daki seferler fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.
Kaynak: AA
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