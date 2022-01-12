Fırtına elektrik direğini devirdi, ağacı yerinden söktü

Kentte, dün gece başlayan kuvvetli rüzgar ve yağış, aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.



19 Mayıs Mahallesi Güneşli Sokak'ta bir ağaç ve aydınlatma direği kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aydınlatma direğindeki elektriğin kesilmesinin ardından devrilen ağaç ve direği sokaktan kaldırdı.