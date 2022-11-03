Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Genel 03.11.2022, 18:17
Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçik'in, taciz ateşi açan teröristleri pişman ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.
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