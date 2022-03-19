Firari hükümlüyü sosyal medya ele verdi
Polis, 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin, sosyal medya hesabından türkü söylediği görüntülerden tespit ederek gözaltına aldı.
Konya'da, hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, sosyal medya hesabından türkü söylediği görüntüleri paylaşınca yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, hırsızlık suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin, sosyal medya hesabından türkü söylediği görüntüleri paylaştığını belirledi.
Görüntüleri Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde çektiği belirlenen A.D'nin adresini tespit eden ekipler, hükümlüyü saklandığı evde gözaltına aldı.
Firari hükümlülere yönelik çalışma kapsamında, cinayet, kasten yaralama, silahla yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan toplam 239 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü daha yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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