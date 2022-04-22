Firari hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı
İzmir'de 86 ayrı suçtan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yapılan operasyonla saklandığı konteynerde yakalandı.
Genel 22.04.2022, 12:09
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde jandarma ekipleri, 76'sı bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık olmak üzere 86 ayrı suçtan toplam 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma ve JASAT ekipleri, sürekli yer değiştirdiği ve yurt dışına kaçma çabası içinde olduğu belirlenen O.U'nun annesine ait Fatih Mahallesi'ndeki tarlaya operasyon düzenledi.
Operasyonda O.U, tarlada bulunan konteynerde saklanırken yakalandı.
Hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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