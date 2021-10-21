Firari FETÖ üyelerine eş zamanlı operasyon
Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hüküm bulunan firari 5 FETÖ üyesi eş zamanlı yapılan operasyonlarda yakalandı.
Genel 21.10.2021, 12:47 21.10.2021, 12:58
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan meslekten ihraç eski komiser yardımcısı D.G, haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç eski polisler A.Ü. ve E.K. ile 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları olan A.Ç. ve A.K. ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan iltisaklı kurum çalışanı E.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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