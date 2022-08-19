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Firari FETÖ üyeleri yakalandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik davalarda haklarında kesinleşmiş ceza bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı.

Genel 19.08.2022, 14:24
Firari FETÖ üyeleri yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis İ.K. (31) ile haklarında 2 yıl 1'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.T. (36) ve S.Ö'nün (35) Göksun ilçesinde olduğunu belirledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
#fetö #firari fetö
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