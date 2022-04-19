Firari 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2'si doktor 5 hükümlü, Sivas, Ankara, İstanbul ve Bayburt'ta yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Sivas adli makamlarınca aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve Ankara'da özel bir hastanede görev yapan genel cerrah F.B. (53) jandarma ekiplerince yakalanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

FETÖ üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve İstanbul'da özel bir hastanede çalışan çocuk sağlığı ve alerji uzmanı Ö.C. (57) de işlemlerinin ardından Bakırköy Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Bayburt'ta bir hastanede kantin işletmeciliği yapan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A.İ. (48) de jandarma ekiplerince yakalanarak Bayburt Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan T.S. (31) ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan öğretmen M.F.Ş. (31) de yakalanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.