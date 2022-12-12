FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 5-11 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 18 PKK/KCK ile 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.