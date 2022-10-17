FETÖ ve PKK üyelerine operasyon: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 10-16 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 8 FETÖ, 3 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.