FETÖ üyesi ihraç yüzbaşı İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, hakkında "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan iki ayrı yakalama kararı bulunan, KHK ile ihraç edilen yüzbaşı M.Ö'nün Başakşehir'deki bir adreste saklandığını belirledi.

Çalışmaların ardından adrese düzenlenen operasyonda M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ö, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.