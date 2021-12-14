banner38

FETÖ üyesi eski savcının cezası bozulmadı

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, eski savcı Sarıkaya'nın yeniden görülen davasında 10 yıl hapse çarptırılması kararını bozmadı.

Genel 14.12.2021, 16:45
FETÖ üyesi eski savcının cezası bozulmadı

Yargıtayın bozma kararının ardından tekrar görülen davada eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapsine ilişkin hükümde direnildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Sarıkaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bozma ilamını okuduktan Sarıkaya ve avukatına söz verdi.

Soruşturma ve yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını savunan sanık Sarıkaya, bozma ilamına uyulmasını talep etti.

Yaklaşık 3 yıldır tutuklu olduğunu söyleyen Sarıkaya, hükümle birlikte tahliyesini istedi.

Sanık avukatının da bozma ilamına uyulması yönündeki beyanının alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, daha önce "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan Sarıkaya'ya verilen 10 yıllık hapis cezası kararında direndiklerini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdıklarını bildirdi.

Mahkemenin bu kararından sonra Sarıkaya'nın dosyası, Yargıtay Ceza Genel Kurulunda hükme bağlanacak.

Davanın geçmişi

Sarıkaya, 28 Mart 2019'da Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, 15 Ekim 2019'da ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.

Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 4 Ekim 2020'de Sarıkaya'nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması gerektiği gerekçesiyle dosyayı esastan bozdu.

"Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip"

Sarıkaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te iki kişinin hayatını kaybettiği Umut Kitabevi'nin bombalanması olayına ilişkin "Şemdinli iddianamesini" hazırladı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip" olarak kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde "suç işlemek amacıyla çete kurmakla" suçlandı.

Bunun üzerine Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Sarıkaya'yı 20 Nisan 2006'da meslekten ihraç etti.

Mesleğe 2011'de yeniden kabul edilerek Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanan Sarıkaya, FETÖ soruşturması kapsamında 1 Kasım 2018'de meslekten ihraç edildi.

Kaynak: AA
#fetö #Ferhat Sarıkaya #savcı
Yorumlar (0)
banner35
12
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8