FETÖ üyesi eski askere hapis cezası
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanan eski askeri personele verilen ceza belli oldu.
Genel 11.11.2021, 13:49 11.11.2021, 14:02
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık eski jandarma astsubay İ.Ç. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı ve ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü, örgüt yurdunda sohbetlere katıldığının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Sanık İ.Ç. ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
Kaynak: AA
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