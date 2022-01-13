FETÖ üyesi eski albaya hapis cezası
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olan eski albay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Genel 13.01.2022, 18:15 13.01.2022, 18:22
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık görevinden ihraç edilmiş albay M.T.Ş. ile avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı, mütalaasında sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Örgütün mahrem imamları ile sabit hatlardan ardışık arama ile görüştüğü iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık M.T.Ş'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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