FETÖ üyesi eski albaya hapis cezası
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski albay Yıldırım Güneş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Genel 20.01.2022, 13:24
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Güneş ile avukatı katıldı.
Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Güneş, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını öne sürdü.
Herhangi bir illegal yapılanmaya üye olmadığını ileri süren sanık Güneş, hakkında örgüte mensup olduğuna dair tanık beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını savundu.
FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve ardışık arama kaydının olmadığını iddia eden Güneş, beraat talebinde bulundu.
Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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