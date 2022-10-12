FETÖ üyesi Cevheri Güven'in iadesi istendi
Adalet Bakanlığı , FETÖ üyeliğinden hakkında dava bulunan Cevheri Güven'in iadesini Almanya'dan talep etti.
Genel 12.10.2022, 16:51
Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesini talep etti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ üyeliğinden hakkında dava bulunan Güven'in, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin hazırladığı talepname doğrultusunda Almanya'dan iadesi istendi.
İade dosyası Adalet Bakanlığı tarafından, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Almanya'ya gönderildi.
Kaynak: AA
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