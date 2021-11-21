FETÖ üyesi avukat sınırda yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi avukat yakalandı.
Genel 21.11.2021, 15:35 21.11.2021, 15:45
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan avukat Y.B'yi yakaladı.
Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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