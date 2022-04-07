FETÖ üyesi 4 sanığa hapis cezası
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 kişiye çıkarıldığı mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı.
Genel 07.04.2022, 10:36
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar N.H, K.E, E.Ç. ve T.İ. ile avukatları katıldı.
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların, FETÖ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.
Söz verilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.
Kaynak: AA
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