FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalışanlara tutuklama
Muğla ve Çanakkale'de FETÖ üyelerini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 6 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutulandı.
Genel 11.12.2021, 10:45
Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştığı belirlenen şebeke üyelerine yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takibin ardından Çanakkale ve Muğla'da operasyon düzenleyen ekipler S.İ, A.Ç, C.U, E.V, A.S, O.A, E.T, E.Ç. M.A. ve A.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris ilçesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ, A.Ç, C.U. E.V, A.S. ve O.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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