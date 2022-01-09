FETÖ üyeleri sınırda yakayı ele verdi
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi gözaltına alındı.
Genel 09.01.2022, 14:08 09.01.2022, 14:12
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısından 5'i tutuklandı.Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan R.K, İ.B, İ.A.K, B.Ö, B.K. ve L.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden R.K, İ.B, İ.A.K, B.K. ve L.N. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçleri, 3 gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisini yakalamıştı.
14
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Alanyaspor
|20
|29
|10. Beşiktaş
|19
|28
|11. Galatasaray
|20
|27
|12. Karagümrük
|20
|27
|13. Giresunspor
|20
|25
|14. Kayserispor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Altay
|20
|19
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Göztepe
|20
|18
|19. Rizespor
|19
|17
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Bandirmaspor
|19
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|19
|24
|11. Kocaelispor
|19
|24
|12. Boluspor
|19
|22
|13. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|14. Menemenspor
|19
|22
|15. Altinordu
|18
|22
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Real Sociedad
|20
|33
|5. Atletico Madrid
|19
|32
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|20
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Granada
|20
|24
|13. Celta de Vigo
|20
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|20
|11