FETÖ üyeleri sınırda yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalandı.
Genel 06.01.2022, 17:37 06.01.2022, 17:39
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan R.K, İ.B, İ.A.K, B.Ö, B.K, L.N'yi yakaladı. Şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
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