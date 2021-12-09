FETÖ üyeleri sınırda yakalandı
Edirne'de 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlıları gözaltına alındı.
Genel 09.12.2021, 17:41
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan R.V, V.K. ve İ.T'yi yakaladı.
Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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