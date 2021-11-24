FETÖ üyeleri sınırda yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi sınırda yapılan kontrolde yakalandı.
Genel 24.11.2021, 15:49 24.11.2021, 15:58
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.B, H.T, R.V, A.Y. ve M.Y'yi yakaladı.
Yapılan kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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